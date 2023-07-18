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Выходец из кемеровского СОБРа "Символ" стал лучшим снайпером на международных соревнованиях в Китае

 В минувшие выходные в китайском городе Урумчи завершились международные соревнования по снайперской стрельбе «Sharp Blade-2023». В них приняли участие 40 снайперских команд из 18 стран, включая Россию, Китай, Беларусь, Пакистан, Кувейт, Южную Африку и др. Российских снайперов представлял спецназ Росгвардии, среди которых выходец из кемеровского СОБРа «Символ» майор Марат К.

В течение трех дней участники соревновались в 12 различных категориях, включая стрельбу по движущимся целям и стрельбу со сменой позиций. Соревнования включали элементы реального боя, все испытания разрабатывались на основе реальных боевых сценариев.

 Организаторы внедрили инновационную интеллектуальную систему судейства, которая обеспечивала точный подсчет очков, видеонаблюдение и мгновенную передачу информации. Судьи контролировали 68 снайперских позиций, а 110 видеокамер охватывали все огневые рубежи, гарантируя честное и объективное судейство.

 В результате ожесточенной борьбы уроженец Кузбасса завоевал первое место в личном первенстве.

Справочно:

 

 Снайперская подготовка в кемеровском СОБРе «Символ» является одной из лучших в стране. Кузбасские спецназовцы неоднократно становились призерами и победителями всероссийских соревнований по снайпингу.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/07/2023
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