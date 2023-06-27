Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю ГУ МЧС России по Кемеровской области и его подчиненному

Центральный районный суд г. Кемерово вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовский и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева. Мамонтов признан виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), Терентьев – по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что Мамонтов, занимая должность начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области, в 2015-2018 гг. совершил растрату денежных средств Главного управления на сумму более 1,8 млн рублей. Он поручил начальнику кадрового подразделения, которая находилась от него в служебной зависимости и не была осведомлена о преступных намерениях, подготовить необходимые документы для оформления трудовых отношений с тремя гражданами и принять их на работу на должности инженеров по охране труда. При этом указанные лица фактически трудовые функции не осуществляли, а обеспечивали деятельность двух общественных ветеранских организаций по привлечению под видом благотворительной помощи денежных средств хозяйствующих субъектов, которыми Мамонтов в дальнейшем распоряжался по своему усмотрению.

Кроме того, Мамонтов совместно с Терентьевым в период с 2017 года по 25 марта 2018 года не организовал надлежащее осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и другими организациями при осуществлении ими своей деятельности в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», что повлекло причинение вреда здоровью различной степени тяжести 76 лицам и смерть 60 лиц.

Также Терентьев в 2017 году и в 2018 году предоставил в ГУ МЧС России по Кемеровской области недостоверные сведения о пребывании в период отпуска на территории Хабаровского края, на основании которых ему были возмещены расходы на проезд к месту проведения отпуска и обратно в сумме более 48 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Александру Мамонтову 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на 2 года, Григорию Терентьеву – 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на 2 года со штрафом 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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