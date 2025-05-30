В преддверии Дня защиты детей управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук рассказала о мерах социальной поддержки семей, которые уже воспитывают детей, и тех, кто только готовится к появлению ребенка.

- Людмила Дмитриевна, с какого периода государство начинает поддерживать семьи с детьми?

- Всё начинается уже на этапе беременности мамы – в это время семьи начинают получать финансовую помощь от Отделения СФР по Кузбассу. Она выражается в таких мерах поддержки, как пособие по беременности и родам, родовый сертификат, единое пособие, пособие для беременных жен военнослужащих, которые проходят срочную службу.

Размер пособия по беременности и родам трудоустроенной маме, которая находится в декретном отпуске, зависит от ее заработка за два предыдущих года. Нетрудоустроенные женщины получают пособие в фиксированном размере. В этом году пособие получили более 3000кузбасских женщин.

С помощью родового сертификата женщина получает государственную медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовой период. Также сертификат нужен при проведении профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.

- Какое единовременное пособие можно получить после рождения ребенка?

- После того как ребенок родился, Отделение СФР по Кемеровской области выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка – на него имеет право каждая семья независимо от достатка.

С января 2025 года пособие при рождении ребенка региональное Отделение Социального фонда России оформило для более 4000 родителей. Получить его может не только мама, но и папа. Такое же пособие полагается, если семья усыновила ребенка. Величина пособия – 35 024,22 рубля с районным коэффициентом.

- Разовые выплаты – далеко не все меры поддержки, давайте расскажем о других.

- Есть и регулярные выплаты. К примеру, семьям с невысокими доходами, ждущим появления ребенка, Отделение СФР по Кузбассу выплачивает единое пособие. В этом году беременные женщины могут получать выплату размером от 8 794,5 руб. до 17 589 руб. Сейчас получателями пособия в Кузбассе являются 2712 будущих мам.

Отмечу, что единое пособие семья может продолжать получать после рождения ребенка до достижения им возраста 17 лет. Размер ежемесячной финансовой поддержки на детей составляет сейчас от 7 826,5 руб. до 15 653 руб.

Родители могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, причем с 2024 года необязательно находиться в отпуске по уходу за ребенком, можно в этот период работать полный день. Трудоустроенные родители получают пособие в размере 40% от среднего заработка за 2 года, неработающим выплачивают фиксированную сумму 13 134,98 рубля. Неработающие родители могут выбрать между этим пособием или единым.

- С 2007 года в России работает программа материнского (семейного) капитала. Сколько кузбасских семей уже получили сертификаты на МСК?

- За 18 лет Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу оформило родителям более 266 тысяч сертификатов на материнский капитал. Раньше сертификат был положен при рождении второго ребенка, сейчас он оформляется и на первенца. В этом случае семья получает право распорядиться суммой в размере 690 266,95 рубля. Если рождается второй ребенок, региональное Отделение Социального фонда увеличивает выданный маткапитал на 221 895,14 рубля. Если семья не получала материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго будет выплачено 912 162,09 рубля.

Направления расходования средств МСК – улучшение жилищных условий семьи, оплата обучения детей, социализация и адаптация детей с инвалидностью и другие. Материнский капитал также можно направить на ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума. Эту выплату можно оформить на каждого ребенка до 3 лет и получать ее одновременно с единым пособием, если у семьи есть такое право.

- Какие выплаты положены семьям военнослужащих по призыву или мобилизации?

– Беременным женам и детям военнослужащих по призыву (мобилизации) может быть оформлено единое пособие, причем в упрощенном порядке: доходы мобилизованного не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи. Пособие назначается на 6 месяцев, затем его можно переоформить на новый срок.

Вместе с единым пособием жена мобилизованного гражданина со сроком беременности не меньше 180 дней может получить единовременное пособие в размере 55 464,50 рубля. Заявление на это пособие она может подать не позднее 6 месяцев с момента возвращения супруга из зоны СВО. Если в семье есть ребенок до 3 лет, то вместе с единым пособием можно оформить и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву (мобилизации). Его размер 23 770,50 рубля. Заявителю нужно предоставить справку о том, что супруг – мобилизованный участник СВО или проходит военную службу по призыву. Пособие выплачивается до достижения ребенком 3 лет, но только на период срочной службы отца в армии или мобилизации.

Заявления на эти меры поддержки можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Кузбассу или в МФЦ.

- Если семья воспитывает ребенка с инвалидностью, на какую помощь могут рассчитывать его родители?

- Для семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, тоже есть меры поддержки: выплаты, технические средства реабилитации, дополнительный отпуск родителям, санаторно-курортное лечение ребенка. Отделение СФР выплачивает ребенку с инвалидностью ежемесячную социальную пенсию, размер ее ежегодно индексируется. В Кузбассе размер пенсии ребенка с инвалидностью – 27 530 руб. Плюс ему положена ежемесячная денежная выплата в размере 4 164,04 руб.

Для назначения социальной пенсии родителям ребенка с инвалидностью не нужно писать заявление. Пенсию Отделение Социального фонда России по Кемеровской области назначит беззаявительно после получения сведений об инвалидности ребенка из других государственных структур в рамках межведомственного взаимодействия.

Поддержка есть и для родителей: если неработающий или работающий неполный рабочий день родитель ухаживает за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы, ему положена ежемесячная выплата – 14 235 рублей с учетом кузбасского районного коэффициента. Кроме этого работающим родителям или опекунам, попечителям для ухода за детьми с инвалидностью положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Их может использовать один из родителей, а можно разделить эти дни между папой и мамой. Раз в год одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) предоставляется до двадцати четырех дополнительных оплачиваемых выходных подряд, если он не использовал эти дни и «скопил» их.

- Где можно получить подробную информацию о мерах социальной поддержки семей с детьми?

– В нашем регионе работает 36 клиентских служб Отделения Социального фонда России по Кемеровской области, где квалифицированные специалисты консультируют граждан, оформляют меры социальной поддержки. С вопросом можно обратиться по телефону единого контакт-центра, 8-800-100-00-01. Есть официальный сайт Социального фонда sfr.gov.ru с региональными страницами. Актуальная информация размещается и в официальных аккаунтах регионального Отделения СФР в социальных сетях.

Подчеркну, что цель государственной поддержки – чтобы у всех наших маленьких сограждан, вне зависимости от достатка семей, были возможности для развития, для хорошей учебы и самореализации, для счастливого детства и дальнейшей счастливой взрослой жизни.

Фото: ОСФР