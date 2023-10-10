Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вывоз домашних животных в Объединенные Арабские Эмираты не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует, что в сентябре 2023 года возобновился вывоз домашних питомцев (собак и кошек) в Объединенные Арабские Эмираты далее — (ОАЭ).

Актуальные требования по экспорту домашних питомцев размещены на официальном сайте Россельхознадзора, вкладка экспорт/импорт — страна ОАЭ.

Перед оформлением экспортного сертификата на питомца можно ознакомиться с информацией интерактивного справочника по правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек)  .

Перед получением экспортного сертификата посетите ветеринарную клинику со своим питомцем, чтобы убедиться в том, что все прививки Вашего питомца сделаны в полном объёме, проведены все необходимые противопаразитарные обработки. Затем ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного.

Оформить экспортные документы на животное можно по следующим документам: по ветеринарному паспорту, в котором стоит отметка о прохождении клинического осмотра, заверенная ФИО, подписью ветеринарного специалиста, проводившего клинический осмотр животного и круглой печатью учреждения; по ветеринарному свидетельству формы 1 или ветеринарной справке формы 4, которые оформляются в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии компонент «Меркурий» государственным ветеринарным специалистом в государственной ветеринарной клинике.

После посещения государственной ветеринарной клиники владелец животного имеет возможность самостоятельно оформить экспортный ветеринарный сертификат в режиме онлайн  или обратиться за помощью к ветеринарному специалисту в ветеринарной клинике, где проводится клинический осмотр животного. Оформление данной заявки значительно ускорит оформление экспортного сертификата на Ваше животное.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
10/10/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus