Вывоз домашних животных в Объединенные Арабские Эмираты не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу информирует, что в сентябре 2023 года возобновился вывоз домашних питомцев (собак и кошек) в Объединенные Арабские Эмираты далее — (ОАЭ).

Актуальные требования по экспорту домашних питомцев размещены на официальном сайте Россельхознадзора, вкладка экспорт/импорт — страна ОАЭ.

Перед оформлением экспортного сертификата на питомца можно ознакомиться с информацией интерактивного справочника по правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек) .

Перед получением экспортного сертификата посетите ветеринарную клинику со своим питомцем, чтобы убедиться в том, что все прививки Вашего питомца сделаны в полном объёме, проведены все необходимые противопаразитарные обработки. Затем ветеринарный врач проводит клинический осмотр животного.

Оформить экспортные документы на животное можно по следующим документам: по ветеринарному паспорту, в котором стоит отметка о прохождении клинического осмотра, заверенная ФИО, подписью ветеринарного специалиста, проводившего клинический осмотр животного и круглой печатью учреждения; по ветеринарному свидетельству формы 1 или ветеринарной справке формы 4, которые оформляются в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии компонент «Меркурий» государственным ветеринарным специалистом в государственной ветеринарной клинике.

После посещения государственной ветеринарной клиники владелец животного имеет возможность самостоятельно оформить экспортный ветеринарный сертификат в режиме онлайн или обратиться за помощью к ветеринарному специалисту в ветеринарной клинике, где проводится клинический осмотр животного. Оформление данной заявки значительно ускорит оформление экспортного сертификата на Ваше животное.

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