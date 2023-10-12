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Выявлен факт оформления производственных сертификатов в системе ФГИС «Меркурий» на пищевую продукцию без сырья

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва Кемеровской области – Кузбасса при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом – наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) выявлено, что уполномоченным лицом ИП Колосовой Н.П. в период с 04.08.2023 по 05.09.20223 оформлены транзакции «переработка / производство» на подконтрольную продукцию «Вареники с творогом замороженные» в общем количестве 293,2 кг без указания продукции в графе «сырьё»: творог или другие творожные продукты. Далее посредством оформления в системе ФГИС «Меркурий» исходящих ветеринарных сопроводительных документов данная пищевая продукция была направлена в реализацию в пищу людям.

За нарушение Приказа Министерства сельского хозяйства России от 13.12.2022 N 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» ИП Колосовой Н.П. объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, регистрация уполномоченного лица в системе ФГИС «Меркурий» приостановлена сроком на 10 дней.

Общество
kuzbassnews.ru
12/10/2023
Общество

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