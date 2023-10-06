



Выявлена реализация фальсифицированной молочной продукции с фантомной площадки ООО «Альбеста»

В ходе мониторинга информации в системе ФГИС «Меркурий» выявлена реализация молочной продукции (масла сливочного, творога, сметаны) в общем количестве 23 482,8 кг на предприятия Тверской и Ивановской области с площадки ООО «Альбеста» Кемеровской области - Кузбасса. При осуществлении контрольного надзорного мероприятия выездного обследования без взаимодействия установлено, что по адресу: Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк. ул. Атотранспортная, д.3 отсутствует указанное предприятие по производству молочной продукции.

Анализируя информацию размещенную в системе ФГИС «Меркурий» выявлен факт поставки сырья (молоко пастеризованное) в адрес ООО «Альбеста» с предприятий Алтайского края и Орловской области не

имеющих справок «о ветеринарно - санитарном благополучии на молочных фермах, в хозяйствах отсутствует информация о наличии КРС, основным видом деятельности является – выращивание зернобобовых культур.

Также выявлена аналогичная площадка с одноименным названием - ООО «Альбеста» в Саратовской области. Поставщиками сырья (молоко пастеризованное) являлись предприятия Омской области и Республики Адыгея с такими же характеристиками, как и в случае с поставщиками на площадку ООО «Альбеста» в Кемеровской области.

Хозяйствующий субъект данных площадок находится в г. Москва.

Кроме того, на данную продукцию в системе ФГИС Россакредитация зарегистрирована декларация о соответствии качества выпускаемой продукции Требованиям технических регламентов Таможенного союза на основании протокола, выданного фантомной лабораторией ООО «Международный стандарт» г.Москва.

Управлением информированы ТУ Россельхознадзора вышеуказанных областей, предприятия получатели продукции с площадки ООО «Альбеста», учетная запись уполномоченного лица заблокирована 180 дней, площадке присвоен статус в системе «Фантомная», информация направлена в правоохранительные органы Кемеровской области – Кузбасса.