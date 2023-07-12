Выявленные нарушения по оформлению СДИЗ на экспортную партию зерна

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проверке документов, подтверждающих качество и безопасность зерна, вывозимого с территории Российской Федерации выявлено нарушение при оформлении сопроводительного документа по идентификации зерна (СДИЗ). Так, при оформлении СДИЗ экспортером зерна — ООО Шишинское допущено нарушение требований Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных постановлением Правительства от 09.10.2021 № 1722, а именно: данные о потребительских свойствах партии зерна овса на пищевые цели, урожай 2022 года, массой партии 2640 тонн не внесены в ФГИС «Зерно». Согласно протоколам испытаний приложенным к декларациям о соответствии на партию овса на пищевые цели, урожай 2022 года, массой партии 2640 тонн – зерно происследовано на показатели потребительских свойств: «влажность» - 13,1 %, «зерновая примесь» - 6,5 %, «натура» - 520 г/л, «сорная примесь» - 0,8 %, «ядро» - 63 %, «тип» - 1 тип, 2 подтип. Сведения о потребительских свойствах - «класс», согласно протоколам испытаний Обществом не представлены. Юридическому лицу, допустившему нарушения, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу напоминает всем участникам зернового рынка, что приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Оформление СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно».Применить