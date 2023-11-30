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Выявлено нарушение «Увеличение объёмов входящей продукции путем инвентаризации»

Управлением Россельхознадзора в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом, проведенного путем анализа информации размещенной в ФГИС «Меркурий», выявлено оформление уполномоченным лицом предприятия ООО «Агро» Актов сверки товарно-материальных ценностей (инвентпризация) на подконтрольную продукцию «Молокосодержащий продукт с з.м.ж., произв. по технологии творога «Сельский» с м.д.ж. 5% и 9%» в общем объёме 18,5 кг без указания обязательных реквизитов (номер и дата входящего ветеринарного сопроводительного документа) В оформленных Актах указано входящее количество - 0 расхождение (в данном случае прибавление) объёма входящей 18,5 кг.

Результатом такого оформления инвентаризации является выпуск в оборот продукции, оборот которой запрещен по причине нарушение прослеживаемости подконтрольной пищевой продукции, отсутствия данных о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторных исследований), что привело к оформлению ВСД с нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Управлением Россельхознадзора уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение о совершении критической ошибки в системе ФГИС «ВетИС Паспорт»,  предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
30/11/2023
Общество
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