Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образца лекарственного препарата «ВЕКТОРМУН FP-LT» (вакцина серия 420-494, разбавитель 012-749, срок годности вакцина 04.10.2024, разбавитель 28.10.2025) производства «Biomune Company» (США) установленным требованиям по показателю: «Активность».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата для ветеринарного применения.