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Выявлены нарушения ветеринарного законодательства индивидуальными предпринимателями в Кемеровской области-Кузбассе

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия – наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), установлены нарушения ветеринарного законодательства, выразившиеся в том, что некоторые индивидуальные предприниматели в Кемеровской области-Кузбассе осуществляют реализацию пищевой продукции населению, изготовленной  из продукции животного происхождения, на которую не оформлены ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий» и без регистрации площадки (мест назначения продукции) в ИС «Цербер» по адресам осуществления деятельности.

В результате данных действий была нарушена прослеживаемость поднадзорной продукции, а именно: отсутствие информации о сырье (его производителе, дате выработки и сроках годности, о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы).  Указанные действия (бездействия) приводят к нарушениям обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.  

На основании вышеизложенного, в ноябре текущего года направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии 48 индивидуальным предпринимателям.

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2023
Общество
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