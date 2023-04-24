Юбилейный концерт «…А жизнь продолжается» эстрадной группы «Сибирский тракт» состоялся в Тяжине

За 30 лет творческой деятельности народный самодеятельный коллектив украшал не только концертные площадки поселка, но и постоянно гастролировал по Тяжинскому округу, Кемеровской области и другим регионам Сибири.

На протяжении многих лет группа «Сибирский тракт» становилась Лауреатом регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория».

Грамотный, музыкально-эрудированный руководитель коллектива Валерий Лазутин умело организует работу с максимальной эффективностью. Постоянный поиск нового репертуара, наиболее выразительных средств для раскрытия характера музыкальных произведений, световое решение каждой песни, умение выстраивать многоголосье делают этот коллектив востребованным среди населения и молодого поколения в частности.