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Юбилейный концерт «…А жизнь продолжается» эстрадной группы «Сибирский тракт» состоялся в Тяжине

За 30 лет творческой деятельности народный самодеятельный коллектив украшал не только концертные площадки поселка, но и постоянно гастролировал по Тяжинскому округу, Кемеровской области и другим регионам Сибири.
На протяжении многих лет группа «Сибирский тракт» становилась Лауреатом регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория».
Грамотный, музыкально-эрудированный руководитель коллектива Валерий Лазутин умело организует работу с максимальной эффективностью. Постоянный поиск нового репертуара, наиболее выразительных средств для раскрытия характера музыкальных произведений, световое решение каждой песни, умение выстраивать многоголосье делают этот коллектив востребованным среди населения и молодого поколения в частности.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/04/2023
Культура
Тяжин
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