Юнармейцы из Кузбасса заняли второе место во всероссийской игре «Зарница»

В Московской области на базе оздоровительно-образовательного центра «Патриот» состоялась Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница». Для участия в финале детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» приехали 40 команд – победители региональных этапов. Кузбасс представляла команда «Барс» Тяжинского муниципального округа.

В течение недели участники «Зарницы» проходили непростые командные испытания: «Страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Красив в строю – силен в бою», «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Первая доврачебная помощь».

По итогам рассмотрения протоколов игры «Зарница» кузбасская команда «Барс» заняла второе место в общем зачете. Ребята показали отличную физическую подготовку и достойную командную работу. Такой результат, достигнут во многом благодаря талантливому педагогу, руководителю команды Евгению Николаевичу Жернакову, а также поддержке Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ».