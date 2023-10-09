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Юнармейцы из Кузбасса заняли второе место во всероссийской игре «Зарница»

В Московской области на базе оздоровительно-образовательного центра «Патриот» состоялась Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница». Для участия в финале детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» приехали 40 команд – победители региональных этапов. Кузбасс представляла команда «Барс» Тяжинского муниципального округа.
В течение недели участники «Зарницы» проходили непростые командные испытания: «Страницы истории Отечества», «Готов к труду и обороне», «Красив в строю – силен в бою», «Огневой рубеж», «Военизированная эстафета», «Первая доврачебная помощь».
По итогам рассмотрения протоколов игры «Зарница» кузбасская команда «Барс» заняла второе место в общем зачете. Ребята показали отличную физическую подготовку и достойную командную работу. Такой результат, достигнут во многом благодаря талантливому педагогу, руководителю команды Евгению Николаевичу Жернакову, а также поддержке Кузбасского центра «ДОМ ЮНАРМИИ».

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/10/2023
Спорт
Тяжин
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