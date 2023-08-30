Юнгвардейцы встретились с основателем квалификационных испытаний на право ношения крапового берета Героем России Сергеем Лысюком

В Подмосковье ученики профильных классов Росгвардии кемеровской школы №74 в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» посетили Ассоциацию ветеранов сил специального назначения «Братство Краповых Беретов «Витязь».

Ребята встретились с основателем квалификационных испытаний на право ношения крапового берета Героем России Сергеем Ивановичем Лысюком и экс-командиром отряда «Витязь» полковником запаса Николаем Соловьевым. Сергей Иванович поделился с юнгвардейцами историей крапового берета, провел экскурсию по центру, расспросил о жизни кузбасских кадет и планах на будущее. В свою очередь школьники задали Герою России вопросы о «краповых беретах» и уровне боевой и физической подготовки воинов спецподразделений.

Кроме этого, гости из Кемерова осмотрели выставку военной техники и экспозиции, посвященные военным вехам и событиям нашей страны.

Фото: Росгвардия