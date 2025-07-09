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Юргинец выдал инспекторам Росгвардии незаконное ружьё, которое обнаружил в гараже

В Юрге к инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии обратился 67-летний местный житель. По словам пенсионера, в своём гараже он обнаружил мешок, в котором находилось неизвестное оружие.

Как оказалось, гараж мужчина сдавал ныне покойному товарищу. Спустя время горожанин, во время уборки, обнаружил мешок с огнестрельной находкой неизвестного происхождения. Зная, что за хранение незаконного оружия предусмотрена уголовная ответственность, юргинец решил добровольно выдать оружие в рамках областной операции «Оружие».

Предварительно образцом может являться одноразовая малокалиберная винтовка ТОЗ 1959 года. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой может быть принято решение о выплате денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
09/07/2025
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