Юргинские росгвардейцы сняли с рейса автодебошира из Томска

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка на общественном транспорте.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на городской автовокзал, работники которого указали на пассажира, конфликтовавшего с водителем автобуса. Росгвардейцы сняли с рейса и задержали для выяснения обстоятельств 35-летнего жителя Томской области с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный во время поездки в автобусе из Кемерова в родной регион начал употреблять спиртные напитки и нарушать общественный порядок. На замечания других пассажиров и водителя дебошир не реагировал. На остановке автовокзала в Юрге работники автотранспортного предприятия вызвали наряд Росгвардии.

Для разбирательства росгвардейцы передали автодебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители будут задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия