«Южный Кузбасс» дарит подарки в честь юбилея «Мечела»

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») провела розыгрыш памятных подарков среди работников. Мероприятие посвятили 20-летию Группы «Мечел».

Двадцать сотрудников «Южного Кузбасса» стали обладателями изящных столовых наборов с корпоративной символикой, изготовленных к юбилею «Мечела».

Розыгрыш подарков провели с помощью компьютерной программы – генератора случайных чисел, куда ввели табельные номера всех сотрудников «Южного Кузбасса». Для этого пригласили двух детей работников компании. Под присмотром специалиста ребята по очереди нажимали кнопку, а генератор выдавал имена победителей.

Сотрудники компании следили за ходом мероприятия в прямом эфире на интернет-странице «Южного Кузбасса» в соцсети «ВКонтакте».

«Розыгрыш призов – лишь одно из многочисленных юбилейных мероприятий. «Южный Кузбасс» в числе других предприятий Группы «Мечел» активно участвовал в поэтическом конкурсе и конкурсе детских рисунков, онлайн-викторине, акции «Открытка от коллеги. Стирая расстояния». В шахматном онлайн-турнире «Мечела» наш специалист Иван Рыков занял первое место, а футбольная команда «Южного Кузбасса» стала абсолютным чемпионом в турнире по мини-футболу среди предприятий «Мечела», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»