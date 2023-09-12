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«Южный Кузбасс» наградил талантливых угольщиков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги корпоративного фотоконкурса. На суд жюри поступило более 60 снимков.

Двадцать пять работников «Южного Кузбасса» приняли участие в корпоративном фотоконкурсе «Талантливые угольщики». Мероприятие посвятили 20-летию «Мечела» и 30-летию компании.

В течение двух месяцев угольщики делились работами в шести номинациях: «Цвет настроения – черный», «Мой город – лучший город на земле!», «Ты и я – одна семья!», «Зацепило, не смог пройти мимо», «Гляжусь в тебя, как в зеркало…» и «Доброта важнее всего». Городские и природные пейзажи, семейные события, домашние питомцы и растения, увлечения и добрые дела – такое разнообразие жизни запечатлели на фотографиях работники «Южного Кузбасса» и члены их семей. Конкурсные работы публиковались в корпоративной газете.

Победителей и призеров жюри определило в преддверии Дня шахтера. Все участники получили почетные грамоты и подарочные сертификаты на услуги санатория-профилактория «Романтика».

«В нашем коллективе много талантливых сотрудников, творческие люди и к работе подходят с душой. Лучшие фотографии разместим на уличной выставке возле главного управления, чтобы их смогли увидеть все желающие», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
12/09/2023
Экономика
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