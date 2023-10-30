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«Южный Кузбасс» обновляет зеленые зоны

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») высадила молодые дубы на территории двух своих подразделений. Зеленый щит оградит здания от шума и пыли. Высадки посвятили 20-летию Группы «Мечел».

Два десятка дубов появились в общем сквере двух подразделений «Южного Кузбасса» – управления по подземной добыче угля и административно-бытового комбината разреза «Ольжерасский».

Специалисты по экологической безопасности «Южного Кузбасса» выбрали октябрь как лучшее время для посадки двух-трехлетних саженцев. Предварительно работники компании очистили территории от старых деревьев и разросшихся кустарников, спилили аварийные ветки, затем подготовили лунки и разместили в них дубки. Чтобы уберечь тонкие стволы от обильного сибирского снега, посадки оградили деревянными стойками.

Посадки сделаны по всем правилам лесной агрономии. В будущем к дубкам планируют подсадить кусты орешника.

«Возраст два-три года – идеальный для пересадки дуба. В это время у растений уже развита корневая система, саженцы акклиматизированы, приспособлены к местным условиям. Ждем приживаемость близкую к 100 процентам», – говорит начальник отдела по экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс» Дмитрий Шатилов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
30/10/2023
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