«Южный Кузбасс» оплачивает практику студентам

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приняли участие в профориентационном мероприятии «День карьеры». Учащиеся пообщались с профильными специалистами компании, получили необходимую информацию и буклеты-памятки.

Встречи специалистов «Южного Кузбасса» со студентами Томь-Усинского энерготранспортного техникума проходят 3-4 раза в год. На мероприятиях студенты выпускных курсов техникума общаются с профильными специалистами компании, узнают об ее истории и производственных достижениях, планах и потребностях в кадрах.

В этот раз на встречу пришли студенты 3-4 курсов по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». В диалоге учащиеся узнали о возможностях трудоустройства, о социальных программах «Южного Кузбасса», корпоративном спорте, общественной и творческой деятельности компании. Студентов интересовало трудоустройство в родном городе и оплачиваемые практики. «Южный Кузбасс» готов предоставить выпускникам обе позиции. Ежегодно угольщики дают десяткам студентов пройти производственную практику на своих предприятиях, прочувствовать профессию и понять, правильный ли выбор они сделали.

«Каждый год в ряды работников «Южного Кузбасса» вступают молодые сотрудники – выпускники вузов и техникумов. Это позволяет сформировать устойчивый кадровый резерв наших предприятий», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»