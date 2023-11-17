Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» оплачивает практику студентам

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в группу «Мечел») приняли участие в профориентационном мероприятии «День карьеры». Учащиеся пообщались с профильными специалистами компании, получили необходимую информацию и буклеты-памятки.

Встречи специалистов «Южного Кузбасса» со студентами Томь-Усинского энерготранспортного техникума проходят 3-4 раза в год. На мероприятиях студенты выпускных курсов техникума общаются с профильными специалистами компании, узнают об ее истории и производственных достижениях, планах и потребностях в кадрах.

В этот раз на встречу пришли студенты 3-4 курсов по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». В диалоге учащиеся узнали о возможностях трудоустройства, о социальных программах «Южного Кузбасса», корпоративном спорте, общественной и творческой деятельности компании. Студентов интересовало трудоустройство в родном городе и оплачиваемые практики. «Южный Кузбасс» готов предоставить выпускникам обе позиции. Ежегодно угольщики дают десяткам студентов пройти производственную практику на своих предприятиях, прочувствовать профессию и понять, правильный ли выбор они сделали.

«Каждый год в ряды работников «Южного Кузбасса» вступают молодые сотрудники – выпускники вузов и техникумов. Это позволяет сформировать устойчивый кадровый резерв наших предприятий», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс» 

Образование
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
17/11/2023
Образование
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus