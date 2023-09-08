«Южный Кузбасс» определил самый цветущий комбинат

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги корпоративного конкурса по благоустройству. В необычном соревновании приняли участие девять междуреченских и мысковских подразделений компании.

В преддверии Дня шахтера «Южный Кузбасс» определил лучших благоустроителей среди шахтеров, горняков и обогатителей – участников конкурса «Цветущий комбинат», объявленного в честь 20-летия «Мечела».

В творческом поединке по озеленению и украшению территорий сразились коллективы обогатительных фабрик «Томусинская», «Сибирь» и «Кузбасская», шахт имени В.И. Ленина и «Сибиргинская», разрезов «Красногорский», «Сибиргинский» и «Ольжерасский», а также управления по подземной добыче угля. Украшать производственные площадки помогали и трудоустроенные на лето подростки-школьники. Несколько месяцев команды работали над внешним видом газонов и цветников, оформляли крыльца вазонами и композициями.

Комиссия определила лучших по представленным фотографиям. Самым цветущим признан административно-бытовой комбинат ЦОФ «Сибирь», на втором месте – шахта имени В.И. Ленина, третье разделили обогатители «Томусинской» и шахтеры «Сибиргинской». Призеры и участники отмечены почетными грамотами.

«Каждый год благодаря нашим благоустроителям территории предприятий выглядят ухоженными. В этом юбилейном году соревновательный момент подстегнул угольщиков, и они с большим азартом принялись за дело», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»