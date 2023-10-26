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«Южный Кузбасс» определил сильнейших в настольном теннисе

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела соревнования по настольному теннису среди своих подразделений. Участие приняли 11 сборных.

Традиционные соревнования «Южного Кузбасса» по настольному теннису состоялись в спортивном зале междуреченской гимназии.

Четыре команды первого дивизиона (шахта «Сибиргинская», управление «Южного Кузбасса», разрез «Томусинский», Томусинское автотранспортное управление) и семь команд второго дивизиона (ЦОФ «Кузбасская», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская», «Взрывпром Юга Кузбасса», разрезы «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский») сыграли в один день сразу за шестью столами. Каждая команда состояла из трех участников. Партия заканчивалась после двух побед, которые присуждались игроку при наборе 11-ти очков.

Главным судьей соревнований выступил глава междуреченской федерации настольного тенниса Валерий Высоцкий.

В финале первого дивизиона победу одержала команда шахты «Сибиргинская», второе место у «Южного Кузбасса», третье заняли теннисисты разреза «Томусинский». Во втором дивизионе первую ступень пьедестала заняла сборная разреза «Сибиргинский», второе место у «Красногорского», бронза – у ГОФ «Томусинская».

Победители и призеры получили грамоты.

 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

 

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kuzbassnews.ru
26/10/2023
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