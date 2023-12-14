«Южный Кузбасс» организовал молодежно-туристический слет

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала молодежно-туристический слет на горнолыжном курорте «Шерегеш». Все организационные расходы компания взяла на себя.

Тридцать работников «Южного Кузбасса» совершили массовый спуск с горы Зеленой на лыжах и сноубордах, держа флаги 20-летия «Мечела» и 30-летия «Южного Кузбасса». Молодежно-туристический слет в Шерегеше стал завершающим мероприятием Совета молодежи «Южного Кузбасса» в юбилейном году.

Организаторы приготовили для участников программу: обучающие тренинги, игры, командообразующее мероприятие. Главное событие слета – спуск с горнолыжного склона – угольщики совершили в фирменных ветровках и в компании корпоративного талисмана Мечеленка.

«Компания с готовностью поддержала идею слета. Такие поездки позволяют молодым работникам зарядиться энергией и здоровьем, познакомиться с коллегами в неформальной обстановке, наладить профессиональные и дружеские связи. Кроме того, это удобный способ демонстрации многогранности нашей компании, и Совет молодежи – одна из ярких ее граней. Без сомнения, такое взаимодействие и времяпровождение положительно отражается на рабочих процессах и моральном духе коллектива», – говорит директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»