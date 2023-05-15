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"Южный Кузбасс" отпраздновал День Победы

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отметила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне чередой традиционных праздничных мероприятий, в числе которых поздравления ветеранов и участие в общегородских торжествах.

В преддверии 9 Мая специалисты, представители совета ветеранов и совета молодежи «Южного Кузбасса» организовали выездные поздравления для каждого из 21 ветерана угольной компании: тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей. Ветераны получили праздничные открытки и материальную помощь. Поздравления сопровождались песнями военных лет и словами благодарности.
Компания приняла участие в областных и городских мероприятиях. В рамках акции «Окна Победы» здания «Южного Кузбасса» оформили тематическими наклейками и баннерами. В этом году шествие «Бессмертного полка» прошло в необычном формате – портретами героев украсили автомобили и автобусы.
В День Победы в городском парке Междуреченска представители «Южного Кузбасса» в составе городской делегации торжественно возложили цветы к Монументу Воинской славы, мемориальному комплексу «Пограничникам всех поколений» и памятнику воинам-междуреченцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
В традиционной городской легкоатлетической эстафете команда «Южного Кузбасса», как и в прошлом году, финишировала первой.
«В «Южном Кузбассе» помнят и гордятся героями, отвоевавшими для будущих поколений мир и свободу. Всё меньше остается свидетелей тех страшных событий, стараемся уделить внимание каждому из них», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
15/05/2023
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