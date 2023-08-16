«Южный Кузбасс» поддержал дворовую лигу

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела городской турнир по футболу среди дворовых команд на спортивных площадках двух городов. Мероприятие посвятили 20-летию Группы «Мечел» и 30-летию ПАО «Южный Кузбасс».

Футбольный турнир «Дворовая лига» ежегодно собирает на спортивных площадках междуреченских мальчишек и девчонок в возрасте до 14 лет. В этом году организатором игр выступили угольная компания «Южный Кузбасс» и городская федерация футбола. Впервые мероприятие поддержали мысковчане.

Отборочные игры междуреченских команд традиционно состоялись в школе №19. На футбольное поле вышли три сборные мальчиков и одна девочек. Четыре мысковские команды сразились на спортивной площадке школы №4. С уверенными победами над противниками в полуфинал вышли две междуреченские и две мысковские команды.

Захватывающие финальные матчи собрали большое количество зрителей. Мальчишки упорно бились за призовые места, активно обновляя табло со счетом. Победу в матче за третье место одержал мысковский «Зенит», вторую и первую ступень пьедестала заняли междуреченские «Зенит» и «Распадская». Лучшим вратарем «Дворовой лиги-2023» признан Илья Зыкин («Распадская»), лучшие игроки – Евгений Кузин (ЦСКА) и Юрий Букин («Зенит»).

В день финала никто не остался без подарков: все участники получили сладкие призы, призерам вручили грамоты, медали и ценные подарки, а зрителям – памятные сувениры с корпоративной символикой «Южного Кузбасса».

«Поддержка детского спорта – это вклад в будущее. Занятия спортом формируют характер, развивают силу воли, умение ставить цели и достигать их. Люди с подобными качествами высоко ценятся в любом коллективе», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»