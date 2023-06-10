«Южный Кузбасс» подвел итоги конкурса детского рисунка

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») наградила участников конкурса детского рисунка «Трудовая семья», посвященного 20-летию Группы «Мечел» и 30-летию «Южного Кузбасса». В творческом мероприятии приняли участие 55 юных художника возрастом до 14 лет – дети работников компании.

В юбилейный год специалисты компании организовали конкурс детского рисунка среди детей работников компании. На суд жюри поступило 59 работ. Вооружившись красками и карандашами, ребята нарисовали мам и пап, выбравших делом жизни добычу, переработку и транспортировку чёрного золота. Одна из работ была исполнена юными мастерами в особой технике – пластилинографии – и перешла в категорию работ следующего конкурса «Таланты “Мечела”», который также посвящен 20-летию компании.

Весело – с развлекательной программы – началось подведение итогов конкурса рисунков. Для ребят организовали настоящий летний праздник с мыльными пузырями и эстафетой, викториной и флешмобом. Для любителей фотосессий установили фотозоны, а некоторые ребята выстроились в очередь к художнику, чтобы нанести аквагрим. И детей, и взрослых встречала объятиями ростовая фигура Мишки Тедди.

Лучшими были признаны все участники конкурса, все ребята получили дипломы, наборы для творчества, сладости и браслет с логотипом угольной компании.

«В «Южном Кузбассе» родители и дети активно откликаются на предложения принять участие в различных корпоративных мероприятиях: тематических конкурсах рисунков, фестивалях и выставках, спортивных состязаниях. Особой популярностью пользуются экскурсии «К папе, маме на работу». Эти мероприятия направлены на то, чтобы объединить семьи общим делом и познакомить ребят с компанией, в которой трудятся их родители», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»