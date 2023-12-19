«Южный Кузбасс» подвел итоги турнира по мини-футболу среди руководителей

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялись финальные игры 10-го турнира по мини-футболу среди руководителей подразделений.

Корпоративный директорский турнир по мини-футболу «Южного Кузбасса» в этом году посвящен двум юбилеям – 30-летию компании и 20-летию ПАО «Мечел».

Сборные управления «Южного Кузбасса» и четырех ее филиалов (Томусинское автотранспортное управление, а также управления по открытой добыче угля, по подземной добыче угля и по обогащению и переработке угля) вновь встретились в спортивном зале Центра зимних видов спорта. Команды провели четыре встречи: весной, летом, осенью и завершающая игра прошла в декабре. Чемпиона определили по общему количеству набранных очков.

В результате победителем турнира стала команда управления по обогащению и переработке угля, на втором месте – управление «Южного Кузбасса», почетное третье место у Томусинского автотранспортного управления.

Лучшим вратарем признан директор управления по обогащению и переработке угляАртем Гордеев. Лучшие игроки – главный механик департамента ремонта и технического обслуживания Игорь Кочергин и ведущий специалист отдела вспомогательных и пассажирских перевозок Томусинского автотранспортного управления Михаил Иваненко.

«Турнир руководителей с каждым разом собирает все больше участников, сборные пополняются молодыми сотрудниками. Подобные соревнования дают не только физическую разрядку, но и массу положительных эмоций. Общение коллег вне трудовых будней впоследствии положительно сказывается на производственных результатах», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»