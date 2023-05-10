«Южный Кузбасс» показал студентам шахту

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела экскурсию по шахте «Сибиргинская» для студентов Сибирского государственного индустриального университета. Цель мероприятия – познакомить будущих горняков с процессами подземной добычи угля и помочь им в выборе будущей профессии.

Экскурсия по шахте «Сибиргинская» началась с посещения кабинета заместителя директора по производству. Здесь студентам-третьекурсникам рассказали историю предприятия, по плану горных выработок – важнейшему документу для работы в шахте – ознакомили с предстоящим маршрутом. В кабинете горного диспетчера гости увидели, как живет шахта в реальном времени — на многочисленных мониторах отображались показатели аэрогазовой обстановки в выработках, работы ленточных конвейеров, системы вентиляции, а также других процессов.

Обязательное условие посещения любого производства «Южного Кузбасса» – инструктаж по технике безопасности. Студенты не только прослушали теорию, но и потренировались во включении в самоспасатель. Перед спуском в шахту все надели спецодежду и получили средства индивидуальной защиты в ламповой.

На глубине 275 метров под землей третьекурсникам рассказали о производственном цикле в шахте и показали оборудование. Ребят впечатлили 42-тонный проходческий комбайн и 8-метровые крепи. На-гора экскурсанты поднялись на дизелевозе – специальном шахтовом транспорте.

«К четвертому курсу университета учащиеся определяются со специальностью. Стараемся показать будущим горнякам все возможности работы в нашей угольной компании. Ранее третьекурсники СибГИУ побывали в гостях у обогатителей ОФ «Красногорская» и на разрезе «Красногорский». Такие экскурсии помогают студентам сделать осознанный выбор профессии, а компании — познакомить потенциальных работников с коллективом и условиями труда», — сказала директор Управления по работе с персоналом ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Бай.

Фото: Южный Кузбасс