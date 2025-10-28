Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
«Южный Кузбасс» пообщался со школьниками

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») встретились со старшеклассниками в рамках профориентационной работы предприятия.

Специалисты компании приняли участие в профориентационном мероприятии – Дне открытых дверей для девятиклассников городских школ. Встреча прошла на базе Междуреченского горностроительного техникума. Представители «Южного Кузбасса» рассказали школьникам о важности технических специальностей.

Встречи специалистов «Южного Кузбасса» со школьниками проходят несколько раз в год. Угольщики проводят для ребят тематические квизы и квесты, организовывают экскурсии по производственным площадкам компании. На мероприятиях учащиеся общаются с действующими работниками компании, которые рассказывают ребятам о ее истории и специфике работы, специальностях и профессиях угольного производства, рабочих буднях и о людях, которые трудятся на предприятиях «Южного Кузбасса».

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

