«Южный Кузбасс» повышает эффективность работы горнотранспортной техники

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») создает на разрезе «Ольжерасский» эталонный автомобильно-экскаваторный комплекс высокой эффективности работы горнотранспортной техники. С момента начала работ по проекту на разрезе уже на 42% увеличилась среднемесячная добыча угля, на 13% – выемка горной массы, на 30 минут в смену увеличено время работы оборудования.

Проект по созданию эталонного комплекса пилотный. На разрезе отрабатываются процессы повышения производительности горного оборудования, сокращения ремонтных простоев, технического обновления, бережливого производства, управления кадрами.Перед запуском проекта на разрезе провели исследование «узких мест» ­– производственных процессов, эффективность выполнения которых можно повысить. Затем разработали конкретные инструменты.

На горном отводе разреза «Ольжерасский» монтируются две ремонтные площадки для горной и автомобильной техники. Оперативный ремонт и техническое обслуживание обеспечивает новая мобильная мастерская. До внедрения пилотного проекта тратилось время на перемещение техники или на выезд специалистов с нужным оборудованием.

Для своевременной пересмены и доставки сотрудников на рабочие места автопарк «Ольжерасского» укомплектовали дополнительным вахтовым автомобилем.

Для сокращения временных потерь при эксплуатации оборудования составили матрицу совмещения операций. Это позволяет использовать время простоя техники (пересмены, перегоны, проведение взрывных работ и др.) для выполнения обслуживающих операций, например, заправки или техосмотра.

Перемены также коснулись качества технологических дорог, штатного расписания, системы премирования. На площадках разреза вводят инструменты бережливого производства, тестируют цифровые системы, чтобы учитывать рабочее время персонала и оборудования, мониторить состав взорванной горной массы, контролировать состояние и параметры работы оборудования.

«Реализуется проект повышения эффективности горнотранспортной техники. Удачные алгоритмы фиксируются и в дальнейшем будут внедряться не только на разрезе «Ольжерасский», но и на других промышленных площадках. Компания заинтересована в том, чтобы выявить «узкие места», повысить показатели производственных процессов, создать условия для плодотворной работы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»