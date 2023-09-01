«Южный Кузбасс» поздравил первоклассников

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала праздник для первоклассников и вручила подарочные наборы ко Дню знаний. В этом году три сотни ребят, чьи родители работают в компании, впервые переступят порог школы.

Накануне 1 сентября «Южный Кузбасс» пригласил детей на торжество. На входе в главное управление компании мальчишек и девчонок встречал сказочный персонаж Мечелёнок – символ компании «Мечел». Специалисты «Южного Кузбасса» и активисты совета молодежи приготовили для маленьких гостей игры на школьную тему, за участие в которых вручили им фломастеры, альбомы и браслеты с корпоративной символикой. Ребята фотографировались на фоне ярких фотозон, с удовольствием участвовали в танцевальном флэшмобе, угостились сладкой ватой.

Каждый первоклассник, чьи папа или мама трудятся в «Южном Кузбассе», получил ко Дню знаний ученический набор. В этом году в подарок начинающему школьнику вошли эксклюзивные рюкзаки, пеналы и мешки для сменной обуви с символикой «Мечела», а также всё необходимое для успешного старта обучения: тетради и альбомы, канцелярия и краски, пластилин и счетные палочки, подставка для книг и вееры из букв.

«Вручение подарков к 1 сентября – наше традиционное мероприятие. Убежден, что наборы очень пригодятся мальчишкам и девчонкам в школьной жизни, а Мечелёнок, изображенный на ранцах, станет узнаваемым и любимым персонажем во всех школах Междуреченска и Мысков», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»