«Южный Кузбасс» поздравил с Днем Победы

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») приняла участие в городских мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии Дня Победы «Южный Кузбасс» оказал материальную помощь 13 ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла, узнику концлагеря и блокаднице Ленинграда. Представители коллектива компании лично поздравили каждого ветерана.

Благодаря инициативным сотрудникам компания приняла участие сразу в нескольких федеральных и региональных акциях, посвященных Дню Победы. Угольщики присоединились к общероссийской акции «Окна Победы» – здания подразделений «Южного Кузбасса» и служебные автобусы были украшены праздничной символикой. На предприятиях компании в рамках проекта «Фронтовые бригады» выступили самодеятельные артисты Кузбасса. На концертах прозвучали известные песни военных лет.

Компания приняла участие во Всероссийской акции «Стена памяти». На обогатительной фабрике «Сибирь» установили стенд, посвящённый участникам Великой Отечественной войны, которые в разные годы трудились на предприятии. На страницах газеты «Знамя шахтера в новом тысячелетии» были опубликованы портреты героических родственников работников компании. А накануне самого праздника угольщики поучаствовали в высадке деревьев в рамках городского проекта «Рябины всех живущих просят беречь родную землю…».

9 мая в Междуреченске и Мысках делегация «Южного Кузбасса» возложила цветы к мемориалам памяти. Работники компании прошествовали в рядах «Бессмертного полка». Команда «Южного Кузбасса» завоевала «серебро» в междуреченской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.

Минуло 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Эта трагедия коснулась буквально каждого жителя огромной страны. Память о героях тех времен по сей день бережно хранится в семейных архивах, а сам День Победы ежегодно отмечается в едином патриотическом порыве. Работники «Южного Кузбасса» своим активным участием в праздничных мероприятиях подтверждают: никто не забыт, ничто не забыто.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»