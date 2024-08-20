«Южный Кузбасс» поздравил ветеранов компании с днем шахтёра

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») начала празднование Дня шахтёра с чествования заслуженных работников предприятия. В банкетном зале санатория-профилактория «Романтика» собрались 100 ветеранов труда всех подразделений компании.

Руководители компании и объединенной профсоюзной организации «Южный Кузбасс» поздравили почетных гостей с наступающим профессиональным праздником и произнесли слова благодарности за многолетний добросовестный труд. Ветераны предприятия обсудили с руководителями угольной компании и ее филиалов текущую работу, а также перспективы развития и модернизации угольной отрасли.

Коллективы дворца культуры имени В.И. Ленина подарили гостям творческие номера. Ветераны искренне радовались, танцевали и общались с друзьями-коллегами за праздничным столом.

Все почетные гости получили от «Южного Кузбасса» материальную помощь.

«Празднование Дня шахтёра традиционно начинаем с чествования ветеранов – «золотого фонда» нашего большого коллектива. Своими руками они построили предприятия, наладили производственные процессы, заложили трудовые традиции», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»