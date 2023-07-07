«Южный Кузбасс» приглашает на целевое обучение

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приглашает абитуриентов на целевое обучение в высшие и средние учреждения профессионального образования.

Студентами по программе целевого обучения могут стать юноши и девушки, выбравшие специальности, востребованные в подразделениях «Южного Кузбасса». Открытые горные работы, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, техносферная безопасность, маркшейдерское дело, горные машины и оборудование, автомобильное хозяйство, организация перевозок, информационные технологии – далеко не весь перечень направлений.

Компания и абитуриент при заключении договора определяют специальность, а учебное заведение студент выбирает самостоятельно.

Студенты по целевому набору обучаются на дневной форме и бюджетных местах, им гарантированыознакомительная, производственная, преддипломная практика на предприятиях «Южного Кузбасса» и трудоустройство после окончания учебного заведения в соответствии с полученной квалификацией. Студены целевого обучения получают дополнительную стипендию от компании.

«Успех любого предприятия во многом зависит от уровня квалификации персонала. «Южный Кузбасс» серьезно подходит к формированию коллектива и ведет работу по разным направлениям: это и кадровый резерв, и практико-ориентированное обучение работников, профессиональная подготовка и переподготовка в корпоративном учебном центре, тесное сотрудничество с учебными заведениями. Целевое обучение практикуется в «Южном Кузбассе» уже много лет. Его выпускники успешно трудятся в подразделениях компании, уверенно шагая по карьерной лестнице», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»