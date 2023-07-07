Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» приглашает на целевое обучение

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приглашает абитуриентов на целевое обучение в высшие и средние учреждения профессионального образования.

Студентами по программе целевого обучения могут стать юноши и девушки, выбравшие специальности, востребованные в подразделениях «Южного Кузбасса». Открытые горные работы, подземная разработка месторождений полезных ископаемых, обогащение полезных ископаемых, техносферная безопасность, маркшейдерское дело, горные машины и оборудование, автомобильное хозяйство, организация перевозок, информационные технологии – далеко не весь перечень направлений.

Компания и абитуриент при заключении договора определяют специальность, а учебное заведение студент выбирает самостоятельно. 

Студенты по целевому набору обучаются на дневной форме и бюджетных местах, им гарантированыознакомительная, производственная, преддипломная практика на предприятиях «Южного Кузбасса» и трудоустройство после окончания учебного заведения в соответствии с полученной квалификацией. Студены целевого обучения получают дополнительную стипендию от компании.

«Успех любого предприятия во многом зависит от уровня квалификации персонала. «Южный Кузбасс» серьезно подходит к формированию коллектива и ведет работу по разным направлениям: это и кадровый резерв, и практико-ориентированное обучение работников, профессиональная подготовка и переподготовка в корпоративном учебном центре, тесное сотрудничество с учебными заведениями. Целевое обучение практикуется в «Южном Кузбассе» уже много лет. Его выпускники успешно трудятся в подразделениях компании, уверенно шагая по карьерной лестнице», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/07/2023
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus