«Южный Кузбасс» принял на работу подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») реализует программу летней занятости для детей своих работников. В этом году предложением поработать в компании воспользовались 70 школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Три летних месяца в «Южном Кузбассе» будут трудиться дети работников компании. В июне к выполнению рабочих обязанностей приступили 12 подростков – все они трудоустроены подсобными рабочими. Юные работники заняты на благоустройстве территорий административно-бытовых комбинатов шахт, разрезов и фабрик: обустройстве клумб, высадке и поливе цветочной рассады, уборке территорий, побелке бордюров и деревьев.

Согласно законодательству, несовершеннолетние заняты по 4 часа пять дней в неделю. Перед началом рабочего дня они проходят инструктаж по охране труда, получают наряд, спецодежду и необходимый инвентарь.

«Чтобы охватить программой летней занятости как можно больше детей, мы трудоустраиваем юных помощников на месяц. Группы начинаем комплектовать каждую весну. Желающих всегда много: ребята пробуют свои силы в работе, знакомятся с коллективами своих родителей и, конечно же, получают за свой труд заслуженную оплату», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»