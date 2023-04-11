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«Южный Кузбасс» приобрел бульдозеры

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выпустила на линию два гусеничных бульдозера. Ввод в эксплуатацию новой спецтехники позволит обеспечить стабильность работ на фабричных складах и отвалах, а также при буровых работах в подразделениях подземной добычи угля.

Бульдозеры «Четра» будут задействованы при работе на угольных складах и породных отвалах обогатительных фабрик, при строительстве подъездных дорог, формировании и обслуживании буровых площадок для бурения шахтовых дегазационных скважин.

Новая техника оснащена экологичными двигателями, потребляющими малое количество топлива при минимальном выбросе вредных веществ. Также среди преимуществ машин: компактность, хорошая маневренность, техническое оснащение с учетом сурового сибирского климата, понятный интерфейс панели управления, доступное и экономичное обслуживание. Безопасность обеспечивают системы пожаротушения и видеонаблюдения. Для оптимизации рабочих процессов бульдозеры оснащены единой в компании системой онлайн-диспетчеризации.

«В производственных процессах при добыче, обогащении и переработке угля без надежной спецтехники не обойтись. Бульдозеры российского производства уже успели хорошо зарекомендовать себя в «Южном Кузбассе». К тому же, поступление новых машин привлекает в компанию свежие кадры, и это еще один огромный плюс», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

Экономика
Междуреченск
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kuzbassnews.ru
11/04/2023
Экономика
Междуреченск
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