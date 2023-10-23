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«Южный Кузбасс» продемонстрировал общественным экологам рекультивацию на разрезе

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продемонстрировала экологам и представителям общественности рекультивированную территорию разреза «Красногорский». В конце сентября здесь высадили около 58 тысяч саженцев деревьев хвойных пород и 17 тысяч кустарников.  

Это был второй этап мероприятий по восстановлению нарушенных земель. Первый этап горнотехнической рекультивации выполнен в прошлом году. Перед биологической рекультивацией площадки бывших отвалов выровняли и покрыли слоем грунта толщиной 0,4-1,5 метра.  

«Радует, что сегодня мы имеем объект, который в ближайшем будущем будет приближен к естественному состоянию лесного массива. Компания провела большую работу», – отметила Галина Макашина, член общественного совета по экологической безопасности при главе города Междуреченска.

«В следующем году на предприятиях компании запланировано провести как биологическую, так и горно-технологическую рекультивацию. В Междуреченске на 15 гектарах высадим саженцы, подобранные с учетом природных и климатических особенностей», – прокомментировал Дмитрий Шатилов, начальник отдела экологической безопасности ПАО «Южный Кузбасс».

 Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
23/10/2023
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