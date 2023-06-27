«Южный Кузбасс» провел фестиваль уличных видов спорта

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») организовала фестиваль уличных видов спорта, посвященный 20-летию Группы «Мечел» и 30-летию «Южного Кузбасса». Участниками стали мальчишки и девчонки в возрасте от 4 до 18 лет, в числе которых и дети работников компании.

На скейт-площадке междуреченского городского парка состоялся яркий, динамичный фестиваль для юных любителей скейтбордов, BMX-велосипедов, а также трюковых и обычных самокатов. Организатором праздника выступил «Южный Кузбасс».

Мероприятие началось с подарков: каждому участнику специалисты отдела социальных программ «Южного Кузбасса» и активисты Совета молодежи вручали футболку и кепку с фирменным логотипом компании. После приветственного слова спортсмены разделились на три группы. Первыми виртуозное катание показали самокатчики, потом на площадку вышли велосипедисты, заключительным стал выход скейтбордистов. Зрелище захватывало дух – «летающие» экстремалы уверенно совершали трюки и перевороты в воздухе, ловко приземляясь на площадку.

Для самых маленьких организаторы приготовили отдельный конкурс. На ровной площадке ребятам, разделенным на возрастные группы, предложили посоревноваться в скоростной гонке на самокатах. Все финишировавшие получили поощрительные призы.

«Для «Южного Кузбасса» организация фестиваля уличных видов спорта – новый опыт. Мы постарались, чтобы каждый участник вне зависимости от возраста и уровня мастерства продемонстрировал свои личные достижения и не ушел с пустыми руками. Сегодня ребята только познакомились с нашей компанией, но в будущем многие из них придут в наши подразделения, чтобы так же покорять высоты угольных забоев и управлять огромными экскаваторами», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»