«Южный Кузбасс» провел учения в шахте

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела плановые учения по ликвидации чрезвычайной ситуации в подземных горных выработках.

Условный пожар начался в галерее ленточного конвейера шахты имени В.И. Ленина. По легенде в тот момент здесь находилась рабочая смена.

Работники покинули опасный участок и доложили об условной внештатной ситуации горному диспетчеру. Уже через 12 минут на место прибыли спасатели, спустя еще 7 минут – пожарные. В ликвидации вымышленной «аварии» специалистам помогала вспомогательная горноспасательная команда шахты. «Пожар» удалось потушить за 25 минут, по легенде «пострадавших» не было. Учения оценивали представители «Южного Кузбасса», Ростехнадзора и ВГСЧ.

«Учения по ликвидации аварии позволяют ответственным службам и лицам на практике отработать взаимодействие друг с другом. Согласно оценке комиссии, «пожар» потушили быстро и слаженно. На производственную деятельность шахты учения не повлияли», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»