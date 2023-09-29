«Южный Кузбасс» проводит биологическую рекультивацию

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») подготовила к высадке на территории разреза «Красногорский» около 58 тысяч саженцев деревьев хвойных пород и 17 тысяч кустарников. Мероприятия проводятся в рамках программы рекультивации нарушенных земель.

«Южный Кузбасс» приступил ко второму этапу мероприятий по восстановлению нарушенных земель на разрезе «Красногорский». Первый этап – горнотехническая рекультивация – был выполнен в прошлом году.

Перед биологической рекультивацией площадки бывших отвалов выровняли и покрыли слоем грунта толщиной 0,4-1,5 метра. В этом году специалисты разреза подготовили под восстановление 14,5 гектара, на них высадят кедровую и сибирскую сосну, а также сибирскую рябину. Сеянцы предоставлены специализированным питомником и подобраны с учетом природных и климатических особенностей.

После посадочных работ землю удобрят и засеют травосмесью, которая насытит и обогатит почву кислородом и влагой. В следующем году комиссия проверит состояние посадок. При необходимости досадят новые деревья и кустарники.

«Согласно научным данным, естественным путём на отработанных землях лес восстанавливается через сто лет. А благодаря рекультивации на наших отработанных горных отвалах уже через 20 лет снова зашумит тайга», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»