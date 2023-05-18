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«Южный Кузбасс» сажает деревья

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») приняла участие в озеленении Междуреченска.

В рамках международной акции «Сад памяти» в городском парке появились три новые Аллеи памяти. Работники «Южного Кузбасса» совместно с представителями власти и волонтерами высадили молодые липы.

Также в честь 20-летия «Мечела» и 30-летия «Южного Кузбасса» экологи и совет молодежи компании посадили 20 саженцев лип на бульваре Медиков.

«Южный Кузбасс» – социально ориентированная компания. Мы стараемся участвовать в озеленении и благоустройстве города, включаемся в различные мероприятия экологической направленности – это давняя традиция компании», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
18/05/2023
Экология
Экономика
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