«Южный Кузбасс» сотрудничает с техникумами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») продолжает работу с учебными заведениями. Накануне Дня учителя специалисты посетили мысковский и междуреченский техникумы.

Специалисты «Южного Кузбасса» встретились со студентами Томь-Усинского энерготранспортного техникума. Ответили на актуальные для выпускников вопросы старта карьеры, рассказали о преимуществах работы в компании. Также состоялся круглый стол, за которым собрались представители администрации города, техникума, промышленных предприятий. Участники обсудили насущные проблемы подбора персонала, способы привлечения молодых специалистов на промышленные предприятия.

На встрече со студентами старших курсов специалисты рассказали о вакансиях компании, возможностях профессионального роста, социальных гарантиях и льготах для молодых специалистов. Особенно учащихся заинтересовали реальные жизненные истории выпускников техникума, которые трудятся в «Южном Кузбассе».

Подобная встреча состоялась и в Междуреченском горностроительном техникуме. Пять групп четверокурсников – будущие слесари, ремонтники, обогатители – посмотрели видеопрезентации о «Мечеле» и «Южном Кузбассе», получили от специалистов компании информацию о вакансиях, условиях практики и работы для студентов техникума. После встречи восемь выпускников подали заявления на трудоустройство в компанию.

«Работа с учреждениями среднего профессионального образования дает нам возможность привлечь в компанию специалистов рабочих профессий, а техникумам – обеспечить своих выпускников стабильной работой, достойным заработком и широкими возможностями для профессионального роста», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»