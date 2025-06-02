«Южный Кузбасс» участвует в зеленых акциях

Работники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») помогли междуреченским дошкольникам высадить Аллею выпускников в детском саду.

Второй год подряд Совет молодежи «Южного Кузбасса» вместе с воспитанниками детского сада №9 «Золотой ключик» озеленяет территорию учреждения. В этом году активисты совета молодежи угольной компании, ребята и их родители высадили 20 саженцев пихты сибирской. Растения предоставил «Южный Кузбасс». Посаженные в рамках прошлогодней аналогичной акции ели окрепли и подросли.

«Специалисты компании встречаются не только со школьниками и студентами, но и ребятами дошкольного возраста. В игровой форме они знакомят детей с работой горнодобывающего предприятия и проводят совместные акции. Аллея выпускников — еще одна замечательная инициатива, которая не только помогает озеленить территорию детского сада и сохранить память о выпускниках, но и способствует формированию у детей любви к природе и ответственному отношению к окружающей среде», — сказала председатель Совета молодежи ПАО «Южный Кузбасс» Алена Гурьева.

Фото: ПАО «Южный Кvузбасс»