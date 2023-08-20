«Южный Кузбасс» удивляет талантами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») представила творческую экспозицию «Таланты «Мечела», посвященную юбилеям компаний.

Торжественное открытие выставки творческих работ ветеранов, работников «Южного Кузбасса» и их детей состоялось в выставочном зале Междуреченска. Экспозиция от 21 автора включила в себя произведения живописи и декоративно-прикладного искусства в различной технике исполнения.

Большую часть выставки составили искусные работы рукодельниц – ветеранов и сотрудниц «Южного Кузбасса»: бисеро- и кружевоплетение, вышивка, вязание, роспись. Одну из центральных витрин заняли вырезанные из угля миниатюры на шахтёрскую тематику, работник шахты «Сибиргинская» Александр Рязанцев назвал свою коллекцию «Уголь «Мечела». Стены зала украсили картины Бориса Чеснокова и Ивана Поспелова, в своих работах известные в Междуреченске художники запечатлели рабочие и бытовые моменты шахтерской жизни.

Приглашенные на открытие артисты исполнили несколько музыкальных номеров, а гости и сотрудники Выставочного зала в режиме «открытый микрофон» поделились впечатлениями и выразили восхищение и уважение мастерству угольщиков.

«Творческие выставки – в традициях нашего коллектива, и в этот раз художники и мастера компании посвятили свой труд и вдохновение 20-летию «Мечела» и 30-летию «Южного Кузбасса». Убежден, что таланты «Мечела» вызовут яркие положительные эмоции у каждого, кто успеет посетить выставку», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»