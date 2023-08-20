Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» удивляет талантами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») представила творческую экспозицию «Таланты «Мечела», посвященную юбилеям компаний.

Торжественное открытие выставки творческих работ ветеранов, работников «Южного Кузбасса» и их детей состоялось в выставочном зале Междуреченска. Экспозиция от 21 автора включила в себя произведения живописи и декоративно-прикладного искусства в различной технике исполнения.

Большую часть выставки составили искусные работы рукодельниц – ветеранов и сотрудниц «Южного Кузбасса»: бисеро- и кружевоплетение, вышивка, вязание, роспись. Одну из центральных витрин заняли вырезанные из угля миниатюры на шахтёрскую тематику, работник шахты «Сибиргинская» Александр Рязанцев назвал свою коллекцию «Уголь «Мечела». Стены зала украсили картины Бориса Чеснокова и Ивана Поспелова, в своих работах известные в Междуреченске художники запечатлели рабочие и бытовые моменты шахтерской жизни.

Приглашенные на открытие артисты исполнили несколько музыкальных номеров, а гости и сотрудники Выставочного зала в режиме «открытый микрофон» поделились впечатлениями и выразили восхищение и уважение мастерству угольщиков.

«Творческие выставки – в традициях нашего коллектива, и в этот раз художники и мастера компании посвятили свой труд и вдохновение 20-летию «Мечела» и 30-летию «Южного Кузбасса». Убежден, что таланты «Мечела» вызовут яркие положительные эмоции у каждого, кто успеет посетить выставку», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Культура
Экономика
kuzbassnews.ru
20/08/2023
Культура
Экономика

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus