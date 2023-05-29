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«Южный Кузбасс» улучшает бытовые условия

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») отремонтировала душевые помещения шахты имени В.И. Ленина. Ремонт проведен в рамках программы по улучшению социально-бытовых объектов.

На шахте капитально отремонтирована секция моечного комплекса для подземного персонала, которая расположена в административно-бытовом комбинате шахты, также душевыми пользуются и работники других подразделений компании: шахты «Ольжерасская-Новая», службы по монтажу горно-шахтного оборудования, отделения дегазации и геологоразведочных работ, подрядных предприятий. Отремонтированный моечный комплекс шахты состоит из отделения для спецодежды, «чистой» раздевалки, двух душевых, фотария (светолечебного кабинета), комнат для обслуживающего персонала и подсобного помещения.

В процессе ремонта заменили водопроводные коммуникации и радиаторы отопления –  за счет мощной подачи пара происходит не только сушка спецодежды, но и обогрев помещений. Стены и пол оформили в корпоративном стиле. В обновленных помещениях установили яркие светильники и новые шкафчики для хранения одежды.

«Комфортные бытовые условия – залог продуктивной работы коллектива. В рамках программы по улучшению социально-бытовых объектов в подразделениях «Южного Кузбасса» отремонтированы санузлы Томусинского автотранспортного управления и обогатительной фабрики «Красногорская». В текущем году запланирован ремонт моечного комплекса разреза «Красногорский», душевой Томусинского автотранспортного управления, санузлов фабрики «Томусинская», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО "Южный Кузбасс"

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29/05/2023
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