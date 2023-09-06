«Южный Кузбасс» установил новые автобусные павильоны

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») установила автобусные павильоны на пути следования к производственным площадкам. Остановки обновили в юбилейный год в честь 20-летия Группы «Мечел» и 30-летия компании.

Современные остановки появились возле административно-бытовых комбинатов подразделений «Южного Кузбасса». Их разместили в местах ожидания служебного транспорта: возле обогатительных фабрик «Томусинская», ЦОФ «Кузбасская» и ЦОФ «Сибирь», шахт имени В.И. Ленина и «Сибиргинская», разрезов «Красногорский», «Ольжерасский» и «Сибиргинский».

При выборе внешнего вида и материалов специалисты «Южного Кузбасса» учли функциональность павильонов и климатические особенности. Остановки изготовлены отечественным производителем из металлического каркаса, обшитого монолитным поликарбонатом – легким и прочным материалом с высоким сроком эксплуатации и огнестойкостью. Стены украшены элементами корпоративного фирменного стиля, внутри размещены информационные стенды и удобные деревянные скамьи.

«Наши новые остановочные павильоны соответствуют всем экологическим, санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам. Они обеспечат не только комфортные условия для работников компании, ожидающих служебный транспорт, но и их безопасность», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»