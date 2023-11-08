Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» увековечил память о Михаиле Найдове

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») установила мемориальную памятную доску на фасаде дома, в котором жил первый директор шахты имени В.И. Ленина Михаил Найдов.

В Междуреченске состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному шахтеру, первому директору шахты имени В.И. Ленина Михаилу Ивановичу Найдову. Мероприятие приурочили к его дню рождения и 70-летию шахты. Мемориальная доска изготовлена и установлена за счет средств «Южного Кузбасса».

На торжественном открытии присутствовали представители администрации и «Южного Кузбасса», члены общественных и культурных организаций, почетные граждане Междуреченска и Кузбасса. После выступлений память заслуженного шахтера почтили минутой молчания.

Личность Михаила Ивановича Найдова считается легендарной среди угольщиков. Возглавив шахту «Томусинская 1-2» в 1979 году, Михаил Иванович в короткое время добился высоких показателей, сплотив шахтеров идеей передовых достижений и развернув активную деятельность по улучшению их условий труда и внерабочего быта. В период его руководства за производственные достижения шахта получила имя В.И. Ленина и Орден Ленина. Михаил Найдов удостоен ордена Трудового Красного знамени, Знака Почета, медали «За доблестный труд». Он полный кавалер знака «Шахтерская слава», Почетный гражданин Междуреченска и Кузбасса, Герой Кузбасса.

«Михаила Ивановича Найдова не стало в 2022 году, но память о нем живет в нашем коллективе. Мемориальная доска будет напоминать междуреченцам о трудовом подвиге земляка и коллеги, Шахтера с большой буквы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.  

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
08/11/2023
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus