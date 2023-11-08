«Южный Кузбасс» увековечил память о Михаиле Найдове

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») установила мемориальную памятную доску на фасаде дома, в котором жил первый директор шахты имени В.И. Ленина Михаил Найдов.

В Междуреченске состоялось торжественное открытие мемориальной доски заслуженному шахтеру, первому директору шахты имени В.И. Ленина Михаилу Ивановичу Найдову. Мероприятие приурочили к его дню рождения и 70-летию шахты. Мемориальная доска изготовлена и установлена за счет средств «Южного Кузбасса».

На торжественном открытии присутствовали представители администрации и «Южного Кузбасса», члены общественных и культурных организаций, почетные граждане Междуреченска и Кузбасса. После выступлений память заслуженного шахтера почтили минутой молчания.

Личность Михаила Ивановича Найдова считается легендарной среди угольщиков. Возглавив шахту «Томусинская 1-2» в 1979 году, Михаил Иванович в короткое время добился высоких показателей, сплотив шахтеров идеей передовых достижений и развернув активную деятельность по улучшению их условий труда и внерабочего быта. В период его руководства за производственные достижения шахта получила имя В.И. Ленина и Орден Ленина. Михаил Найдов удостоен ордена Трудового Красного знамени, Знака Почета, медали «За доблестный труд». Он полный кавалер знака «Шахтерская слава», Почетный гражданин Междуреченска и Кузбасса, Герой Кузбасса.

«Михаила Ивановича Найдова не стало в 2022 году, но память о нем живет в нашем коллективе. Мемориальная доска будет напоминать междуреченцам о трудовом подвиге земляка и коллеги, Шахтера с большой буквы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»