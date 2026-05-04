«Южный Кузбасс» внедрил систему дистанционного обучения

Угольная компания «Южный Кузбасс» внедрила корпоративную систему дистанционного обучения на базе российской интернет-платформы iSpring Learn.

Внедрение системы дистанционного обучения позволит «Южному Кузбассу» реализовать комплексный подход к обучению. Сотрудники получают доступ к библиотеке разнообразных учебных материалов, включая интерактивные курсы, видеоуроки, вебинары и тестирования.

Система обеспечивает персонализированные образовательные траектории, учитывающие уровень подготовки и карьерные цели каждого специалиста. Кроме того, платформа предоставляет инструменты для мониторинга успеваемости, анализа эффективности обучения и оперативной обратной связи.

В прошлом году впервые были опробованы возможности интернет-платформы. Работники «Южного Кузбасса» получали знания по дополнительной программе профессиональной переподготовки. После прохождения дистанционного обучения и итогового тестирования 132 угольщикам вручили дипломы с присвоением квалификации «Специалист по пожарной профилактике».

Особое внимание уделяется адаптации контента под специфику угольной отрасли. Часть курсов будут максимально приближены к реальным рабочим ситуациям, что позволит сформировать глубокое понимание процессов и стандартов. Планируется активное использование видеоматериалов, имитирующих производственные условия, а также тестирование знаний для оценки усвоения материала.

В этом году для руководителей «Южного Кузбасса» стартовало обучение по программе «Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий на угольных предприятиях». Курс имеет несколько направлений: подземная и открытая добыча угля, углеобогащение, которые отличаются разными требованиями к обеспечению промышленной безопасности.

В ближайшее время специалисты учебного центра планируют загрузить в систему 18 курсов разной тематики. До конца года будут разработаны и запущены порядка 33 электронных продуктов, по которым начнут обучаться не только работники «Южного Кузбасса», но и коллеги с других предприятий Группы «Мечел».

«Мы стремимся создать среду, в которой каждый сотрудник сможет расти и развиваться. Это инвестиция в наших работников и в будущее «Южного Кузбасса». Уверен, система дистанционного обучения откроет новые горизонты для профессионального роста угольщиков», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

