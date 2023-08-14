«Южный Кузбасс» восстанавливает ихтиофауну

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») выпустила в реку Томь более 14 тысяч мальков нельмы.

В рамках программы природоохранных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов экологи «Южного Кузбасса» организовали выпуск молоди ценного вида рыб семейства лососевых. Промысел нельмы запрещен во всех южных и центральных районах Сибири из-за массового вылова и ухудшения условий воспроизводства. Взрослые особи этой породы достигают метровой длины и веса 40 килограмм.

Мальков для зарыбления предоставил «Томский научно-производственный рыбоводный комплекс». В Томь выпустили нельму, выращенную до 1 грамма. Учет вела комиссия в составе представителей Росрыболовства, ФГБУ «Главрыбзавод» и областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства.

«В компании действует программа экологических мероприятий, одно из направлений которой – восстановление биологического баланса водоемов. За последние 5 лет компания выпустила в водоемы более 300 тысяч молоди ценных пород рыб», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»