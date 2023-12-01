«Южный Кузбасс» выполняет программу по улучшению социально-бытовых условий

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») благоустраивает объекты социально-бытового назначения в своих подразделениях. Капитально отремонтирована душевая, сауна и бытовые помещения Томусинского автотранспортного управления.

Моечный комплекс автоуправления ежедневно посещают свыше 100 человек – автомобилисты, работники ремонтных боксов и другие. В этом году здесь обновили душевое помещение. Строители полностью демонтировали старые конструкции и отделку, заменили трубы, половое покрытие, оформили стены и потолок в корпоративных цветах. После ремонта здесь установили душевые кабинки и современные светильники.

Ремонт сауны для водителей большегрузной техники гаража «Центральный» тоже начался с полного демонтажа обшивки и конструкций. Для безопасности заменили электрические коммуникации, стены обшили пароизоляционным материалом и утеплителем. Стены и потолок оформили доской-вагонкой, на пол положили керамогранит. В капитально отремонтированной сауне установили дверь с жаропрочным стеклом и новую электрическую печь.

Бытовые помещения маслораздаточного участка гаража «Центральный» ранее использовались под складские нужды. Теперь здесь находятся комната выдачи нарядов и кабинет бригадира на участках основного производства. Специалисты установили пластиковые окна и смонтировали систему отопления, провели связь, электрические и интернет-коммуникации, стены оформили в цветах и элементах корпоративного стиля.

«Улучшение социально-бытовых условий в «Южном Кузбассе» – процесс непрерывный. Кроме объектов Томусинского автотранспортного управления в этом году капитально обновили секцию моек для подземного персонала на шахте имени В.И. Ленина, сауну на шахте «Сибиргинская», часть фабричных санузлов. Сейчас завершаем ремонт моек разреза «Красногорский», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»