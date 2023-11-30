За 10 месяцев 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 1035,88 т, 97641,84 м3 и 77 шт. лесоматериалов подготовленных для экспорта из Кузбасса, что выше на 26 %, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 85777,455 м3 и 1035,88 тонн. Также пиломатериал вывозился в Республику Таджикистан – 4559,761 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 4071 м3, в Киргизскую Республику – 1714,161 м3, в Республику Казахстан – 936,913 м3 и в Республику Узбекистан – 467,154 м3. Лесопродукция, в качестве крепежного материала экспортировалась в Литву – 44,4 м3, Монголию – 15,4 м3, Польшу – 1,2 м3, Нидерланды - 0,8 м3 и Азербайджан – 2,7 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 3186 фитосанитарных сертификата.